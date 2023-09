Elmas dopo Macedonia-Italia: "Risultato ottimo, ho visto l'Italia fare cose come a Napoli…."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Eljif Elmas, centrocampista della Macedonia del Nord, è intervenuto dopo l'1-1 con l'Italia a Rai Sport: "Per noi è un risultato ottimo perché abbiamo giocato su un terreno di gioco indecoroso. Chiedo scusa a tutti gli italiani, a tutta l'Eurppea. Su questi campi non si gioca a calcio, è valso per noi e anche per l'Italia chiaramente".

Come ha visto il suo secondo padre Spalletti? "Ho visto tante cose che faceva con il Napoli per questo eravamo già pronti, sono stato con lui due anni e qualcosa la so. Su questo terreno di gioco era difficilissimo anche per loro".