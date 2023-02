Empoli-Napoli 0-2, le pagelle: Osi non si ferma più, difesa insuperabile. Mario Rui, che sciocchezza

Le pagelle di Empoli-Napoli 0-2

Di Lorenzo 6,5 - 85 palloni giocati, quasi tutti in costruzione, poi in non possesso è poco sollecitato e agisce più stretto del solito anche nei ripiegamenti.

Anguissa 6,5 - Non ai livelli mostruosi di Francoforte, come spesso avviene dopo una gara di Champions, ma comunque chiude una buona prestazione. Nella ripresa spinge molto l'azione, alla ricerca del varco giusto o addirittura del dribbling per arrotondare il risultato (dal 92' Ndombele sv)

Lobotka 7 - Non solo fraseggio e geometrie, anche perchè l'Empoli centralmente fa molta densitò, ma è fondamentale nel difendere 'in alto', evitando di far correre all'indietro tutta la squadra per la riconquista. Ci prende gusto nel recupero palla anche al limite dell'area, soprattutto dopo il rosso.

Zielinski 7 - Si conferrma in crescita nelle ultime gare. Propizia l'autogol che sblocca la partita, ma è autore di tante giocate importanti sotto pressione o nello stretto, alcune d'altissima scuola. I suoi angoli mettono in seria difficoltà la linea dell'Empoli (dal 92' Gaetano sv)

Lozano 6,5 - L'Empoli chiude centralmente, lui dà ampiezza e arriva a ripetizione sul fondo mettendo tantissimi suggerimenti al centro che mandano sempre in tilt la linea dei toscani. Viene sacrificato da Spalletti dopo il rosso (dal 70' Olivera 6 - Una ventina di minuti dopo il rosso, ma l'Empoli si vede raramente e lui deve più che altro fraseggiare in costruzione)

Osimhen 7,5 - Eguaglia gli 8 gol consecutivi di Cristiano Ronaldo in Serie A di puro opportunismo. La doppietta gliela nega prima Vicario con una prodezza d'istinto, poi un fuorigioco ma è sempre prezioso allungando la squadra e tenendo in ansia la linea dell'Empoli. Dopo il rosso si aprono ulteriormente gli spazi, con l'Empoli che ci prova, lui affonda a campo aperto ma senza grande assistenza (dall'84' Simeone sv)

Kvaratskhelia 7 - Una meraviglia ad ogni tocco del pallone. Velenosissimo il tiro che inganna Vicario dopo il rimbalzo e permette ad Osimhen di raddoppiare. L'Empoli lo raddoppia spesso, ma trova sempre la giocata per liberarsi al cross o per l'imbucata. Pericolosissimo con i suoi palloni tagliati sul secondo palo, soprattutto sui tanti angoli battuti corto dai compagni (dal 71' Elmas 6 - Entra quando la squadra prova più che altro a controllare il gioco, gestisce qualche ripartenza e poco altro)