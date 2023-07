Garcia a Sky: “Molto stanchi, fatto tanto lavoro fisico. Stiamo lavorando sulle rotazioni tattiche”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha parlato del ritiro di Dimaro ai microfoni di Sky Sport.

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha parlato del ritiro di Dimaro ai microfoni di Sky Sport: "Le sensazioni emerse da questo ritiro sono molto buone già per i tifosi, perché per la presentazione è stato incredibile. Sono venuti numerosi e c’è tanto entusiasmo. Sui ragazzi è un piacere averli tutti insieme adesso, perché abbiamo aspettato una settimana prima di avere in nazionali. La parte principale del ritiro di Dimaro era lavorare molto sul piano fisico, quindi vediamo domani sera nell’ultima amichevole quale sarà la loro forma fisica perché sono molto stanchi. E’ anche giusto che lo siano, in questo caso va molto usata l’intelligenza sul campo rispetto alla parte fisica”.

Ha visto margini di crescita? “Una cosa sicura è che, parliamo già per tutte le squadre di modulo di gioco, ma quando attacchi e difendi non è lo stesso modulo. E’ riduttivo parlare di modulo di gioco sapendo che i giocatori non devono fare il loro ruolo, ma devono andare oltre ed essere complementari. Se uno, che normalmente è più adatto a equilibrare difensivamente la squadra, va avanti, ci deve essere un altro che deve venire al suo posto. Quindi anche su questa rotazione dei giocatori stiamo lavorando”.

Sul mercato: "Lavoriamo con il presidente e la squadra dedicata a questo mercato: Micheli, Meluso che è appena arrivato, Pompilio che era già qua l’anno scorso. Stiamo lavorando forte su questa cosa (difensore centrale, ndr.). Il primo mercato dove dobbiamo avere successo è tenere tutti i giocatori della squadra. Il presidente ha rinnovato Di Lorenzo e l’ha annunciato ieri. Vanno avanti sui casi come quello di Zielinski. Non so se c’è un caso Osimhen, perché è sotto contratto. Secondo me non c’è, però la cosa più importante è tenere i nostri giocatori”.