Gattuso a KK: "Con le piccole prendiamo troppe mazzate! Lavorato male sulla fase di non possesso..."

Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando ovviamente la sconfitta di oggi contro il Lecce: "Sono fragili, perchè dopo se vai a vedere ed analizzare la partita, molto bene i primi 30' minuti, poi abbiamo cominciato a perdere le nostre sicurezze, dando campo. Lapadula usciva sistematicamente dalla seconda palla, dobbiamo sistemare questa roba qua. Oggi la nostra squadra non ha lavorato bene in fase di non possesso.

La squadra è una coperta corta, avevo pensato anche di mettere Mertens esterno con un centrocampista in più, poi mi rimanere un solo cambio. La coperta è corta e questa è una cosa da non sottovalutare.

Bisogna analizzare, al di là del terzo gol, sul secondo siamo otto giocatori dietro la linea della palla, dobbiamo lavorare su questo. Oggi bisogna andare a lavorare sulle seconde palle, giocare su palla coperta, quando siamo schierati sbagliamo a non essere aggressivi. Non facciamo nulla per andare a riconquistare palla.

Inter? Io sono preoccupato, e sono tre giorni che dicevo che col Lecce era una partita trappola, e penso che dobbiamo essere bravi a preparare questo tipo di partita. E' facile preparare partite contro l'Inter, la storia dice che quando affrontiamo squadra piccole prendiamo troppe mazzate".