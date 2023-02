Calcio€Finanza - Bilancio Napoli 2022: rosso di 51mln, ma i costi scendono da 306 a 241mln

Il Napoli ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con un rosso pari a 51,9 milioni di euro, riportano i colleghi di Calcio€Finanza

Il Napoli ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con un rosso pari a 51,9 milioni di euro, riportano i colleghi di Calcio€Finanza, sottolineando che si tratta comunque di un risultato in leggero miglioramento rispetto all’esercizio 2020/21, che si era chiuso in perdita per 58,9 milioni di euro. Il fatturato della società partenopea è stato pari a 175,9 milioni di euro (contro i 228 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2021), mentre i costi sono diminuiti scendendo a quota 241,1 milioni (306,6 milioni nel 2020/21).

RICAVI - Il Napoli nella stagione 2021/22 ha registrato 175,9 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 228 milioni del 2020/21. La voce più corposa è quella relativa ai diritti tv, pari a 89,8 milioni di euro (123,7 milioni nel bilancio precedente, dato su cui tuttavia impattava lo slittamento di una parte dei ricavi della stagione 2019/20), mentre le plusvalenze per 10,8 milioni di euro (di cui 5 milioni per la cessione di Tutino al Parma). I ricavi commerciali invece sono stati pari a 37,2 milioni di euro.

COSTI - Sono diminuiti nel 2021/22 a 241,1 milioni di euro, rispetto ai 306,6 milioni del bilancio 2020/21. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 130,3 milioni di euro (in calo rispetto ai 154,5 milioni del 2020/21). I soli costi per il personale tesserato sono stati pari a 130,3 milioni di euro, di cui 109,7 milioni come compensi ai giocatori, 6,6 milioni come compensi allenatori e 3,5 milioni come premi di rendimento. Per quanto riguarda gli ammortamenti, invece, quelli legati ai calciatori sono stati pari a 70,5 milioni contro i 111,4 milioni del 2020/21.