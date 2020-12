CdS - Milik-Napoli, è guerra! ADL gli fa causa e lui pensa di mettere in mora il club

E' ormai guerra tra Arek Milik e il Napoli e la questione non riguarda solo il campo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per l'ammutinamento di novembre e la violazione dei diritti d'immagine col suo ristorante, il Napoli fa causa all'attaccante polacco. Milik, dal suo canto, denuncia il mancato pagamento di uno stipendio (è l'unico a non aver ancora percepito ottobre) e sta valutando la messa in mora del club. Il rapporto tra le parti, a quanto pare, finirà in tribunale.