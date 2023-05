Dazn - Champagne nell'albergo di Udine resta in frigo: per il Napoli solo una concessione

Nello stesso hotel il Napoli tornerà anche domani dopo la partita con l’Udinese, la squadra non tornerà a Capodichino domani sera.

La bottiglia di champagne era pronta nel frigo dell’albergo del Napoli, ma gli azzurri si sono limitati ad un’unica concessione: la solita crostata scaramantica. Sono arrivati verso le 22 alla periferia di Udine e hanno guardato solo il secondo tempo di Lazio-Sassuolo mentre cenavano. Fuori all’Hotel Là di Moret circa trecento tifosi del Napoli ad attendere il pullman azzurro. Tanti fumogeni, ma soprattutto fuochi d’artificio sia all’arrivo del Napoli che al triplice fischio della partita della Lazio a questo punto al di là del risultato.

Solo Zerbin si è affacciato per pochi secondi alla finestra, mentre tutti gli altri azzurri sono rimasti blindati in albergo. Nello stesso hotel il Napoli tornerà anche domani dopo la partita con l’Udinese, la squadra non tornerà a Capodichino domani sera. A riferirlo è Dazn.