Rai - Il Napoli ha già bloccato il terzino e il centrocampista: ma c'è un problema di liquidità

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’ su Rai Due, il giornalista Rai Ciro Venerato ha parlato del mercato del Napoli: “Quando Insigne tornerà dalle vacanze e andrà a Castel Di Sangro si parlerà del rinnovo di contratto. A oggi le parti sono distanti: il capitano vuole un aumento dello stipendio mentre De Laurentiis pensa l’esatto opposto. Situazione difficile ma, con la volontà di Insigne di rimanere bandiera del Napoli e con un passo economico avanti del presidente, si potrebbe anche trovare l’auspicata quadra.

MERCATO BLOCCATO - Il Napoli è fermo sul mercato perché deve cercare prima di vendere qualche pezzo pregiato. Il club azzurro ha detto no al Psg, che poi ha preso Sergio Ramos, e al Manchester United per Koulibaly, le offerte sono state ritenute troppo basse.

ACQUISTI - Il Napoli ha già scelto e bloccato il terzino sinistro e il centrocampista fisico. Sono stati individuati per questi due ruoli Emerson Palmieri del Chelsea e Zakaria del Borussia Mönchengladbach. Il problema è che ora non ha la liquidità per poterli prendere e quindi deve aspettare di cedere”.