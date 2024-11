Rai - Kvara vuole andare via! C’è un problema: trovare una squadra che soddisfi lui e ADL

vedi letture

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato dei rinnovi in casa Napoli, partendo da quello di Meret: “Pochi giorni fa ho smentito un accordo definito con Pastorello. L’entourage mi dice che siamo ancora lontani sia per quanto riguarda la durata, che lo stipendio.

Per il rinnovo di Kvaratskhelia è un discorso molto semplice, le cifre sono quelle che ho anticipato a settembre: Kvara chiede 8mln, il Napoli può arrivare al massimo a 6mln. Ma il problema non l’ingaggio ma la clausola, che il Napoli vuole alta 100mln circa, il clan di Kvara la vuole bassa, intorno agli 80mln. L’agente del georgiano parte dal dato che il Psg offriva al calciatore 13mln, De Laurentiis parte dal dato che ha rifiutato 120mln dai parigini. Il Napoli sa che Kvara vuole andare via, il problema è trovare una squadra che soddisfi lui e De Laurentiis. L’agente di Kvara Jugeli è andato in Catalogna, ha visto due partite del Barcellona e ha preso un caffè con i dirigenti blaugrana chiedendo se fossero interessati al giocatore. Il Barcellona ha risposto che sta cercando un esterno sinistro. Kvara si sente in uscita, darà il massimo ma a giugno spera di andar via. Quest'anno Kvara avrà un handicap, non avrà l'Europa per mettersi in mostra, avrà mercato ma non alle cifre che sogna De Laurentiis".