Rai - Nuovo ct Nazionale, Gravina ha scelto Spalletti! Si cerca l’accordo con ADL sulla penale

Come successore di Mancini sulla panchina della Nazionale, il nome reale sul quale si stanno concentrando Gravina e la FIGC è quello di Luciano Spalletti, ci sono conferme e indirette. Gravina ha già chiamato De Laurentiis per chiedergli la disponibilità per tesserare il tecnico ex Napoli sino al 2026. Spalletti formalmente è libero, perché è stato svincolato dopo la famosa PEC e le dimissioni sono state accettate. Però, entro questa stagione agonistica ha una penale economica da versare al Napoli che da 5 milioni e arriva a giugno a 1 milione. In queste ore Gravina e De Laurentiis stanno cercando una sorta di gentlemen agreement per cercare o di svincolarlo gratis o di abbassare la cifra. Spalletti ha già detto di sì a Gravina, si sente pronto per questa grande sfida.

Ha già ipotizzato il suo staff, con lui arriverebbero Domenichini, Baldini e il preparatore atletico Sinatti, già con lui al Napoli. Sullo sfondo, qualora le cose andassero male con De Laurentiis, c’è Antonio Conte. C’è stata una chiamata di Gravina a Conte, l’ex ct ha dato la sua disponibilità ma sa benissimo che non è la prima scelta. Spalletti molto probabilmente sarà il nuovo ct della Nazionale italiana. A riferirlo ai microfoni del Tg Sport, è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.