Rai - Si raffredda la pista Mangala, cosa succede con Barak e Lukic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore calde in casa Napoli dal punto di vista del calciomercato. Dopo aver acquistato Mazzocchi, Traoré e Ngonge, gli azzurri sono ancora alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la rosa. Sfumato ormai da giorni Samardzic, l'alternativa più palpabile sembrava Orel Mangala, belga classe '98 in forza al Nottingham Forrest. Nelle ultime ore si erano intensificati i contatti: c'è già da tempo il sì del giocatore, ma i due club lavoravano su una formula che potesse soddisfare entrambi.

Come riporta Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, la trattativa sta rallentando: infatti, il calciatore non convince appieno la dirigenza, e si sta quindi prendendo tempo per valutare delle alternative. Anche l'ipotesi Barak è sempre più lontana, mentre sfuma in maniera definitiva il nome di Sasa Lukic. Per quanto riguarda la difesa, la situazione è ancora in fase di stallo: si continua a lavorare su Perez e Theate.