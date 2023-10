Rai - Zielinski è diventato cittadino italiano: cittadinanza conferita a Napoli

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è diventato cittadino italiano.

TuttoNapoli.net

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è diventato cittadino italiano. Il polacco che risiede da più di 10 anni nel nostro paese, essendo in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ottenimento della cittadinanza tra i quali anche la conoscenza della nostra lingua ha ottenuto la cittadinanza questo pomeriggio. La cerimonia di conferimento si è tenuta in Prefettura a Napoli alla presenza del Prefetto Claudio Palomba e dell'avvocato Nicola Leone che ha assistito il giocatore azzurro. A riportarlo è il sito di Rainews.