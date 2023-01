Sky - Clamoroso Salernitana! Iervolino pensa al ritorno di Nicola per il Napoli

A sole 24 ore dall'esonero Davide Nicola potrebbe tornare sulla panchina della Salernitana.

A sole 24 ore dall'esonero Davide Nicola potrebbe tornare sulla panchina della Salernitana. Il presidente Iervolino starebbe tornando sulla decisione presa a caldo dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Nelle ultime ore, la Salernitana ha sondato come sostituti D'Aversa, Di Francesco, Donadoni con cui c'è stata una call e Semplici che aveva accettato l'offerta della società granata. Però il patron granata vuole prendersi un'altra notte di riflessioni per poi decidere in mattinata. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercati Sky Gianluca Di Marzio.