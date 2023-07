Sky - Coulibaly per il centrocampo, ma se Zielinski resta c'è una novità

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto in calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto in calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live: "Erede Ndombele? Abbiamo fatto il nome di Coulibaly della Salernitana, che ha caratteristiche rispondenti alle richieste di Garcia. A centrocampo il Napoli attende di capire il futuro di Zielinski: qualora dovesse partire anche il polacco, allora il Napoli sarebbe chiamato ad intervenire rapidamente sul centrocampo. In caso contrario, potrebbe prendere un po’ di tempo in più”.