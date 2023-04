Sky - Rrahmani-Napoli, accordo raggiunto per il rinnovo: la nuova durata e i dettagli

Il Napoli ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Amir Rrahmani.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Amir Rrahmani. Quest’oggi c’è stato un incontro tra la dirigenza azzurra e il procuratore del kosovaro, Adrian Aliaj, che, riferisce Sky Sport, ha portato alla fumata bianca. Napoli e Rrahmani sono pronti a continuare insieme fino al 30 giugno 2027, con anche un'opzione per un'ulteriore stagione. Quindi l'accordo può essere virtualmente valido per cinque anni. La firma sul nuovo contratto del difensore centrale è prevista al rientro del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.