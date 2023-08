Tmw - Fatta per Cajuste con l'ok di Garcia! Operazione stile Natan, i dettagli

Un altro colpo in pieno stile Napoli. Lo scouting azzurro guidato da Maurizio Micheli e da Leonardo Mantovani è vicino alla definizione

Un altro colpo in pieno stile Napoli. Lo scouting azzurro guidato da Maurizio Micheli e da Leonardo Mantovani è vicino alla definizione dell'arrivo di Jens Cajuste dallo Stade de Reims. Svedese, classe 1999, è arrivato in Francia dal Midtjylland. Dopo Natan sarebbe il secondo arrivo a sorpresa, come scrive Tuttomercatoweb che aveva lanciato l'indiscrezione il 31 luglio.

Lo stesso tecnico francese conosce bene Cajuste e ha dato piena luce verde all'obiettivo. Centrocampista di grande struttura fisica e gamba, bravo in entrambe le fasi, su Cajuste il Napoli ha lavorato da tempo a fari spenti e ora pare prossimo alla definizione degli ultimi dettagli della trattativa prima di organizzarne le visite mediche.