Tmw - Lo Celso-Napoli, c'è l'ok dell'argentino ma il Tottenham per ora non apre al prestito

Un anno dopo Ndombele, il Napoli è al lavoro per un nuovo colpo in prestito dalla Premier League e sempre dal Tottenham. Il club partenopeo che deve inserire in rosa almeno un centrocampista dopo l'addio del calciatore francese ha individuato nella mezzala argentina un centrocampista adatto alle esigenze di Rudi Garcia.

Oggi però l'idea del Napoli è quella di prendere Giovani Lo Celso in prestito e c'è già il gradimento del calciatore classe '96 per questo tipo di operazione. Ciò che manca, al momento, è l'apertura del Tottenham alla cessione a titoli temporaneo: gli spurs per ora chiedono 25 milioni di euro, anche se il calciatore è fuori dai piani della società londinese.

L'altro club fortemente interessato a Lo Celso è il Betis Siviglia, club in cui la mezzala di Rosario ha già giocato nella stagione 2018-19. Anche la società andalusa, però, vuole il giocatore solo in prestito. Una soluzione che, almeno per ora, non è gradita al Tottenham forte di altri due anni di contratto. A riportarlo è Tuttomercatoweb.