Tmw - Rinnovo Osimhen, contratto ponte fino al 2026? Possibile una clausola

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci può essere un rinnovo ponte per Victor Osimhen, per seppellire l’ascia di guerra e ricominciare a guardare a un futuro insieme? È un’operazione a cui sta lavorando Aurelio De Laurentiis che si trova con il suo migliore giocatore a 18 mesi dalla scadenza, con la possibilità di venderlo in estate sotto prezzo rispetto a quanto valeva anche solo l’estate scorsa. Difficile fermare un asset così importante quando nel 2025 andrà a scadenza e potrà firmare da parametro zero. Difficile, altresì, trovare un accordo lungo, perché c’è anche la (legittima?) aspirazione di Osimhen di andare a giocare in club top in Europa.

Così se l’anno scorso è stata rifiutata un’offerta dall’Arabia Saudita, ora De Laurentiis sta valutando di inserire una clausola di risoluzione che possa soddisfare sia Osimhen che il Napoli. Da capire quanto potrebbe essere, se 120, 130 o 150, questo probabilmente verrà deciso con i vari colloqui che stanno andando avanti - il procuratore Calenda ha avuto incontri con la dirigenza in questi giorni - e dovrebbero portare a un prolungamento. Condizionale d’obbligo visto che qualche mese fa, causa affaire Tik Tok, l’agente aveva paventato di potere fare causa al Napoli. "Quanto accaduto - aveva scritto - oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare”.

Così ci potrebbe essere un rinnovo ponte al 2026, con una clausola risolutoria già fissata. Così da dare al Napoli la possibilità di monetizzare e non essere costretto a svendere, ma avere una via di uscita già fissata e non dovere assistere, eventualmente, a tira e molla fra il nuovo club e gli azzurri. A riportarlo è Tuttomercatoweb.