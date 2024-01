Il ‘nuovo’ Mazzarri è durato davvero poco: Walter furioso per due motivi 

“Sembra di giocare a rugby con Kvara, viene trattenuto per trenta secondi ogni volta che prova a girarsi” ha tuonato il tecnico

“Sono un nuovo Mazzarri, dicevano sempre che mi lamentavo e che cercavo scuse, ma in questa avventura non lo farò più”. Si era presentato così il tecnico nel giorno della presentazione del suo ritorno sulla panchina azzurra, dichiarazione difficile da onorare perchè ognuno ha il proprio carattere e Walter è uno che vive il calcio in maniera passionale.

Dopo l’Inter, e gli evidenti torti subiti dal Napoli, Mazzarri aveva scelto di evitare le interviste dopo gara, proprio per non essere accusato di vittimismo. In quell’occasione era stato il diesse Meluso a perorare la causa azzurra e sottolineare gli errori della sestina arbitrale in un match condizionato da un rigore non assegnato a Osimhen ed un fallo su Lobotka non sanzionato all’inizio dell’azione dell’1-0 nerazzurro.

Mazzarri però è esploso. Come è giusto che fosse, perchè il tecnico comprende il momento di difficoltà ed è amareggiato perchè è convinto che la squadra meritasse più di quanto raccolto nelle sfide con Juve, Roma e Monza. Così, proprio nella sfida coi brianzoli, Walter ha abbandonato la diplomazia e si è scatenato in prima persone contro le provocazioni dei difensori del Monza a Kvaratskhelia. S’è beccato un cartellino rosso, che non ha placato la sua ira: “Sembra di giocare a rugby con Kvara, viene trattenuto per trenta secondi ogni volta che prova a girarsi” ha tuonato il tecnico. Lo stesso Mazzarri che ha, ancora una volta, sottolineato che ‘c’è poco tempo per allenare’ quando qualcuno gli ha fatto notare che la sua cura non sta portando i frutti sperati.