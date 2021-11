Inter, Lautaro a Dazn: "Che vittoria! Scudetto? Siamo i campioni, ma andiamo gara dopo gara"

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, dopo la vittoria contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Per noi era una partita molto importante per ciò che riguarda la classifica perché si trattava di uno scontro diretto contro la capolista. Al derby abbiamo fatto bene, meritavamo di più. Oggi dovevamo dimostrare di cosa siamo capaci. Facciamo le cose bene, ma a volte il risultato non viene a nostro favore. Abbiamo fatto una gara intensa, di carattere e ci siamo presi i punti che ci servono".

Perché dopo il gol hai chiesto scusa rivolto verso la Curva? "Ho chiesto scusa perché capita di sbagliare qualche volta. Era un mese quasi che non facevo gol. Io lavoro sempre per l'Inter, il problema non è se io faccio gol o no, ma se l'Inter vince. Segnare è sempre una bella emozione".

Su Correa. "E' un ragazzo serio, lavora. Aveva detto che mi avrebbe aiutato a far gol e mi ha fornito l'assist, poi abbiamo esultato insieme".

Ci siete anche voi per lo Scudetto? "Andiamo passo dopo passo. Siamo i campioni in carica, ma dobbiamo crescere e dimostrare di poter migliorare ogni partita".