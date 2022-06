Italia, Di Lorenzo: "Non siamo passati da fenomeni a scarsi. Dobbiamo continuare con le nostre idee"

Pronti a iniziare un nuovo ciclo? "Dipenderà dal mister, se vorrà cambiare qualcosa".

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovanni Di Lorenzo, difensore dell'Italia e del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro l'Argentina: "Davanti hanno giocatori forti, dispiace sempre perdere una finale ma ora rimangono altre partite da giocare al meglio".

Pronti a iniziare un nuovo ciclo?

"Dipenderà dal mister, se vorrà cambiare qualcosa. Sono stati due anni intensi, abbiamo raggiunto cose incredibili e ora dobbiamo fare queste quattro partite al meglio per concludere la stagione".

Cosa va inserito?

"Vedere da casa la partita di Palermo (con la Macedonia, ndr) mi ha fatto male, non volevo credere al risultato. Non so cosa sia da tenere e cosa meno, non siamo passati dall'essere dei fenomeni ad essere dei giocatori scarsi. Abbiamo giovani importanti, dobbiamo ripartire tutti insieme come l'ultima volta che non ci siamo qualificati al Mondiale".

Conta di esserci?

"Deciderà lui, io voglio giocare: ci ho messo tanto a raggiungere la maglia della Nazionale, per me è qualcosa di incredibile".

Dovete ritrovare il vostro stile?

"Il gioco ci ha permesso di vincere un Europeo, dobbiamo continuare con le nostre idee e stare uniti per ripartire".