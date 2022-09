Juan Jesus a Dazn: "Lo scorso anno perdemmo, aver vinto è un bel segnale"

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato a Dazn dopo il successo last minute sullo Spezia

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato a Dazn dopo il successo last minute sullo Spezia: "Sono tre punti importanti per la classifica. Ora abbiamo due giorni per recuperare e prepararci bene alla Champions League. Lo scorso anno abbiamo perso questa partita, quindi aver vinto è un bel segnale. Dobbiamo migliorare è segnare di più, la nostra qualità offensiva lo impone. Ci sono squadre che scelgono di giocare così chiuse: non è un grande spettacolo per i tifosi, ma dobbiamo girare palla più veloce e concretizzare di più. Sono tra i più esperti del gruppo e posso dare un esempio ai più giovani come Raspadori, che è forte ma deve crescere. Se fai bene devi fare bene sempre, se sbagli devi riprovarci".