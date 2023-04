Juan Jesus a Sky: “Ho già marcato Messi e ribaltato un 4-1 col Barça! 90' a Napoli sono lunghissimi…”

Juan Jesus, difensore del Napoli, si è così espresso a SkySport alla vigilia di Napoli-Milan

Rientrerà Osimhen...

"Certo con Osimhen siamo più tranquilli, ha caratteristiche diverse da Raspadori e Simeone ma loro han fatto gol pesantissimi. Raspa ha una tecnica impressionante. Victor ha velocità e grinta, dobbiamo sfruttare Victor al più possibile: è il capocannoniere ed è in fiducia, ha voglia di fare gol.

Siete convinti di passare il turno?

"I punti in campionato già ci danno tanta fiducia: se c'è questa differenza di punti vuol dire che abbiamo qualità importanti. Giochiamo in casa, non è un risultato così difficile da ribaltare. Parlo per esperienza personale: perdemmo 4-1 al Camp Nou e la ribaltammo in casa col Barcellona, ed era difficilissimo. Non dico che non sarà difficile domani, ma saremo prontissimi a ribaltare il risultato e passare! Servono due gol? Sì, certo: 90' al Maradona sono lunghissimi!".