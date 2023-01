Juve, Allegri a Dazn: "Ko più che meritato, complimenti al Napoli! Dai gol s'era capito che non era serata..."

Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Napoli

Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Napoli. "C'è da fare i complimenti al Napoli, eravamo un po' bassi di energia e dopo i primi venti minuti in difficoltà ci siamo alzati. Dopo l'1-0 nel momento migliore abbiamo preso il secondo, ci sono state delle situazioni buoni in area di rigore ma ci sono delle serate in cui ogni tiro c'è un gol per loro. Basta vedere il terzo gol su angolo, bisogna rimettersi in piedi, recuperare energie ed iniziare di nuovo a lavorare. Il campionato è lungo, la partita di stasera è stata questa".

E' la sconfitta più difficile della sua carriera con la Juventus? "Le sconfitte sono pesanti, ci sono sconfitte dove a volte sono meritate e immeritate. Stavolta è meritata, ci sono delle situazioni dove ogni azioni rischi di prendere gol ma che in realtà sono situazioni leggibili. Stasera abbiamo avuto la forza di cercare di ribaltarla, ma non è stato così. Non ci deve fare buttare giù, bisogna riprendere il cammino".