L'ultima idea del mercato: l'Inter su Allan per l'estate, ma ci sono anche Everton e PSG

La reazione di Tuttomercatoweb affronta il tema relativo al futuro di Allan svelando alcuni retroscena di mercato: "Ancelotti nelle scorse ore ha chiamato personalmente il giocatore, il quale sembra tentato dalla Premier e dalla possibilità di tornare a giocare per il suo ex allenatore. Ma l'Everton, inteso come club, ancora non ha mosso passi concreti in questa direzione e difficilmente lo farà a gennaio. L'altra big interessata è il PSG che dallo scorso gennaio non ha mai distolto i propri radar dal classe '91: l'agente del giocatore è in continuo contatto con i parigini e spinge per questa soluzione, col club di Al-Khelaifi che non avrebbe problemi a trovare la disponibilità economica per chiudere l'operazione. Ma ancora non siamo entrati nella fase calda. Sullo sfondo l'Inter: nelle ultime ore si è parlato di un interesse nerazzurro col Napoli attento alla situazione di Matias Vecino, ma ad oggi quest'ultima non sembra pista concreta".

L'indiscrezione Inter è stata confermata anche da Gianluca Di Marzio di Sky Sport: "Primi contatti tra le parti che però potrebbero diventare più concreti nelle prossime ore, con i giocatori che andranno poi coinvolti in questo possibile scambio e dove dovranno essere definite le formule e le cifre dell'operazione. Su Allan però c'è anche l'Everton di Carlo Ancelotti molto presente che insiste e lo vuole portare in Inghilterra. Allan e il futuro in bilico. L'Everton c'è, anche l'Inter ci pensa".

Anche il giornalista Alfredo Pedullà ha dato ulteriori news sul proprio sito ufficiale ma senza citare l'ipotesi scambio con Vecino: "Allan sta vivendo un momento delicato e complicato in casa Napoli, a prescindere dal possibile rinnovo fino al 2024 (trattativa molto bene avviata). Ma molto spesso prolungare un contratto significa prepararsi a una cessione per l’estate, non a caso il Napoli ha già preso Demme e Lobotka. Nei dialoghi recentissimi tra i due club per Politano, l’Inter ha chiesto informazioni proprio per Allan (che piace a Conte). Sullo sfondo ci sono Juve e il solito Psg che aveva provato a prendere il brasiliano qualche sessione di mercato fa".