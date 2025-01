Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli: Conte recupera Olivera, Gasp di nuovo con Pasalic?

vedi letture

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 21ª giornata di Serie A contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Gli azzurri vogliono riscattare il pesante 3-0 incassato all'andata, ma soprattutto c'è la possibilità di prendere un bel distacco sulla Dea che prima della sfida è indietro di 4 punti. Nonostante sia una partita in trasferta, Conte e i suoi uomini hanno la carica dei tifosi che hanno acclamato in grande la squadra alla partenza: l'obiettivo è lasciarsi subito alle spalle l'addio di Kvaratskhelia.

Il Napoli ha un conto in sospeso con l'Atalanta, avendo perso le ultime due partite contro gli orobici in entrambi i casi per 3-0. La Dea in Serie A non trova tre successi consecutivi contro gli azzurri dal 1998. C'è un però: i tre precedenti incroci a Bergamo hanno visto sempre il Napoli vincente, questa è la striscia negativa aperta più lunga per i bergamaschi considerando le gare giocate tra le mura amiche.

Sa già di sfida scudetto e lo dimostrano i periodi di forma delle due squadre: l'Atalanta è imbattuta in campionato da 15 gare ed ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 25; il Napoli viene da cinque vittorie consecutive in Serie A di cui tre senza subire gol, inoltre gli azzurri hanno vinto 7 trasferte su 10 perdendo una sola volta. Questa sfida può essere importante in due sensi: gli azzurri con Conte non sono mai andati oltre i 5 successi di fila, la Dea può arrivare a 16 gare senza perdere avvicinando la serie di 17 del 2020.

È anche testa a testa tra i bomber. Romelu Lukaku ha collezionato un gol e due assist nelle ultime due uscite e potrebbe contribuire a una rete per tre gare consecutive per la prima volta in azzurro. Mateo Retegui è già a quota 13 gol in campionato e può diventare il calciatore italiano orobico con più gol in una stagione di Serie A da Cristiano doni nel 2001/02 (16 gol).

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte si presenta a Bergamo orfano di uno dei suoi uomini migliori, Kvaratskhelia, appena ceduto al PSG. Inoltre dà ancora forfait Buongiorno che non ha recuperato dall'infortunio. Tra i pali pronto Meret, linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera che torna a disposizione. A centrocampo classico schieramento con Anguissa, Lobotka e McTominay. Davanti Lukaku a fare da perno centrale ed ai suoi lati Politano e David Neres.

Le ultime sull'Atalanta

Mister Gasperini ha gli uomini contati in difesa: sono infatti indisponibili l'infortunato Kossonou e Kolasinac per squalifica. Dunque a difesa della porta di Carnesecchi ci saranno Scalvini, Hien e Djimsiti. In mediana intoccabili Ederson e De Roon, sulle fasce sono in tre per due posti: Bellanova, Zappacosta e Ruggeri, con i primi due leggermente in vantaggio. Davanti potrebbe essere confermata la mossa della gara d'andata: senza il centravanti Retegui ma con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Lookman.

Gewiss Stadium (Bergamo), sabato 18 gennaio ore 20:45

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Ballottaggi: Zappacosta-Ruggeri 55-45%, Bellanova-Ruggeri 55-45%, Pasalic-Retegui 60-40%

Indisponibili: Scamacca, Kossonou, Cuadrado, Kolasinac (squalificato)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 55-45%

Indisponibili: Buongiorno

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net