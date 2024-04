Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone: confermato Zielu, tornano Politano e Rui

Dopo la vittoria di Monza, la squadra di Calzona ha la chance di dare un minimo di continuità ai propri risultati ospitando il Frosinone di Di Francesco

Grande occasione per il Napoli. Dopo la vittoria di Monza, la squadra di Francesco Calzona ha la chance di dare un minimo di continuità ai propri risultati ospitando il Frosinone di Di Francesco, capace di umiliare il Napoli di Mazzarri espugnando per 4-0 il Maradona negli ottavi di Coppa Italia. Sarà probabilmente una motivazione ulteriore per il Napoli per cancellare quella disfatta e provare ad accorciare ulteriormente sulle squadre davanti con la prospettiva dell'Europa League (ma anche dell'ultima speranzella Champions considerando anche la prossima sfida con l'Empoli e Roma-Bologna prima della visita dei giallorossi al Maradona). Naturalmente il match è tutt'altro che scontato considerando il rendimento altalenante del Napoli, che in casa è addirittura 13esimo, ma anche l'ultima reazione del Frosinone che nell'ultimo turno ha fermato sul pareggio il Bologna.

Curiosità e statistiche

Escludendo la Coppa Italia, il Napoli ha vinto tutte le cinque sfide contro il Frosinone in Serie A. Tra le formazioni contro cui vanta il 100% di successi nella competizione, solamente contro il Crotone (6/6) ha disputato più incontri. Il Napoli è anche la formazione che ha rifilato più gol ai ciociari nel massimo campionato, addirittura 18. Storicamente per il Frosinone, in Serie A, la trasferta di Fuorigrotta è sempre ostica: il Napoli è una delle quattro squadre contro cui i gialloblù non ha ancora segnato in trasferta in Serie A, con Atalanta, Inter e Parma. Inoltre, il Frosinone non ha ancora vinto una trasferta in questo campionato (4 pareggi, 11 sconfitte) e nelle sue precedenti due stagioni di Serie A, la squadra ciociara ha sempre ottenuto almeno due successi esterni (due nel 2015/16 e quattro del 2018/19). Si affrontano due dei primi 5 giocatori dei Top campionati europei per dribbling tentati: Matías Soulé (primo con 191) e Khvicha Kvaratskhelia (quinto con 162), tra di loro Sávio (168), Leroy Sané (167) e Mohammed Kudus (166). In Serie A l’argentino è il migliore anche per occasioni create dopo movimenti palla al piede (23), seguito proprio dal georgiano (21, come Rafael Leao).

Le ultime sul Napoli

Calzona senza lo squalificato Ngonge e l'infortunato Olivera. Gli allenamenti personalizzati non dovrebbero impedire a Politano di tornare titolare (è favorito su Raspadori) nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. In mediana si va verso la conferma di Zielinski, nel terzetto con Lobotka ed Anguissa mentre in difesa Mario Rui si riprende una maglia a sinistra nella solita linea con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo.

Le ultime sul Frosinone

Di Francesco deve fare a meno di Monterisi, Oyono e probabilmente di Harroui e Bonifazi ma recupera Gelli e Lirola, quest'ultimo dovrebbe subito partire dall'inizio nella nuova difesa a 3 con Romagnoli e Okoli. In mediana Mazzitelli e Barrenechea con Valeri e Zortea ai lati mentre Brescianini (favorito su Reinier) dovrebbe agire in una linea più avanzata in attacco con Soulé alle spalle dell'unica punta (di proprietà Napoli) Cheddira.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Ballottaggi: Juan Jesus-Ostigard/Natan 55%-45%, Politano-Raspadori 55%-45%, Zielinski-Traoré 60%-40%

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

Ballottaggi: Brescianini-Reinier 55%-45%

ARBITRO: Fabbri (Rossi L.–Moro, IV: Santoro, VAR: Serra, AVAR: Irrati)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e Sky Sport, diretta radiofonica su Radio Rai, diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net