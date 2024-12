Le probabili formazioni di Napoli-Lazio: tornano i titolari, Baroni recupera Dia e Tavares

A distanza di tre giorni, Napoli e Lazio tornano ad affrontarsi, ma inevitabilmente i presupposti sono cambiati. I biancocelesti sono forti del passaggio del turno in Coppa Italia, gli azzurri avranno non solo la pressione di difendere il primo posto, ma anche di non "vanificare" il massiccio turnover della gara di giovedì. Antonio Conte ha fatto all-in sul campionato e nelle prossime 24 settimane il Napoli avrà solo 24 partite da giocare, numero decisamente inferiore a quello delle rivali. Se sia stato un bene puntare solo sulla Serie A, senza possibilità di "compensare" con un'altra competizione, lo dirà solo il tempo: i partenopei vogliono iniziare da subito, ma Marco Baroni non sarà dello stesso avviso.

Statistiche - La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli (2V, 1P), dopo che aveva perso tutte le quattro precedenti. Il Napoli ha segnato una media di 2.8 reti nelle ultime 12 gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (34 in totale), vincendo otto di queste sfide: tuttavia, ha perso le due più recenti e non ha mai trovato più sconfitte interne di fila contro questa avversaria nella competizione. La Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più incontri in Serie A (54) e la seconda contro cui ha realizzato più reti (192, meglio solo contro il Bologna, 197). Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in nove partite di questo campionato, meglio solo la Juventus: solo una volta nella loro storia i partenopei sono andati in doppia cifra di clean sheet nelle prime 15 gare stagionali in Serie A, nel 1970/71. La Lazio è la vittima preferita di Giovanni Simeone in Serie A, grazie a otto reti in 14 confronti. Mattia Zaccagni è l'unico italiano insieme ad Orsolini ad aver segnato almeno cinque gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A, tutttavia il capitano biancoceleste non ha mai segnato allo Stadio Maradona.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ritorna con tutti i titolarissimi freschi, risparmiati dalla sfida di Coppa Italia lo scorso giovedì. Dunque il classico 4-3-3 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera a comporre la linea difensiva. A centrocampo Lobotka in regia e Anguissa-McTominay da mezzali, davanti Politano e Kvaratskhelia larghi a supporto del centravanti Lukaku. L'unico indisponibile è Mazzocchi, ai box per infortunio.

Le ultime sulla Lazio

Baroni ha effettuato rotazioni in Coppa Italia ma alcuni uomini saranno comunque riconfermati viste le defezioni. Tra i pali torna Provedel, in difesa a destra ancora Lazzari, dall'altro lato è recuperato Nuno Tavares, a completare la coppia di centrali Gila-Romagnoli. A centrocampo riecco Guendouzi, insieme a lui Dele-Bashiru essendo indisponibili sia Rovella (squalificato) che Vecino. Linea dei trequartisti con Zaccagni e Isaksen larghi, in mezzo recupera anche Dia pronto a partire dal 1', Castellanos si riprende il posto da punta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: -

Indisponibili: Mazzocchi

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

Ballottaggi: Tavares-Marusic 60-40%, Dia-Pedro 60-40%

Indisponibili: Vecino, Rovella (squalificato), Pellegrini

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 8 dicembre ore 20:45

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net