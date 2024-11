Le probabili formazioni di Torino-Napoli: da Kvara-Neres alle scelte di Vanoli

Il Napoli di Antonio Conte affronta in trasferta il Torino: gli azzurri tornati alla vittoria nella scorsa giornata, dovranno ancora difendere il primo posto dalle quattro inseguitrici distanti solo un punto. Davanti ci sarà un Torino in grande crisi ed in cerca di riscatto: il pesante infortunio di Zapata ha indirizzato la stagione, negli ultimi 9 match i granata hanno vinto solo una volta, poi sette sconfitte e un pareggio. Il suo allenatore però, Paolo Vanoli, allievo di Conte, saprà preparare la gara rendendola insidiosa per i partenopei, che non dovranno commettere l'errore di sottovalutare l'avversario.

Statistiche - Nello scorso campionato il Napoli non ha mai vinto contro il Torino: pareggio in casa e sconfitta in trasferta, ma il trend recente sorride agli azzurri che nei precedenti otto incroci esterni avevano vinto sette volte (più un pareggio). Il Napoli ha mantenuto la rete inviolata per otto volte in questa Serie A: nei top-5 campionati europei nessuna squadra ha fatto meglio, tranne la Juventus. Dopo le prime cinque giornate il Torino era in testa alla classifica con 11 punti, nelle successive otto però ha raccolto solo un pareggio e una vittoria, solo il Venezia ha fatto altrettanto male nel periodo. Il Napoli è la squadra dei top-5 campionati europei con la percentuale più alta di trasformazione delle occasioni da gol: il 63% (15 su 24). Romelu Lukaku ha partecipato attivamente al 47% delle reti degli azzurri in campionato, inoltre il belga ha nel Torino la sua vittima preferita: in carriera sono cinque i gol e quattro gli assist realizzati contro i granata. Antonio Sanabria ha segnato in tre degli ultimi quattro incroci con la squadra partenopea.

Le ultime sul Napoli

Mister Antonio Conte dovrebbe riproporre in blocco l'undici della scorsa gara. Confermato quindi Kvara, che è stato in ballottaggio con Neres, nel tridente con Lukaku e Politano. A centrocampo dunque Lobotka insieme a McTominay e Anguissa, in difesa Rrahmani e Buongiorno con ai lati Di Lorenzo e Olivera, in porta Meret. L'unico indisponibile è Mazzocchi, oltre Mario Rui che è fuori dalla lista.

Le ultime sul Torino

Lunga lista di infortunati per Paolo Vanoli: oltre i lungodegenti Zapata, Schuurs e Ilkhan, anche Ilic e Savva non saranno della partita. Dunque in porta Milinkovic-Savic, davanti a lui la linea di tre difensori composta da Walukiewicz, Coco e Masina. Sulle corsie esterne a centrocampo da un lato Lazaro, dall'altro Pedersen più di Vojvoda; in mezzo invece insieme a Ricci c'è Gineitis in pole su Linetty, a completare Vlasic (se gioca Njie si alza alle spalle delle punte). In attacco scelte obbligate: giocano Sanabria e Adams.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli Ballottaggi: Pedersen-Vojvoda 60-40%, Gineitis-Linetty 60-40%, Vlasic-Njie 70-30%

Indisponibili: Zapata, Ilic, Schuurs, Ilkhan, Savva,

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Kvara-Neres 70-30%

Indisponibili: Mazzocchi

Stadio Olimpico Grande Torino (Torino), domenica 1 dicembre ore 15.00

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e Radio Rai e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net