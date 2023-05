Lo Scudetto stava per essere deciso da... Diego: l'episodio che tutti ricordano

Mancavano pochi minuti al triplice fischio. Sarebbe stato il gol decisivo, quello valido per lo scudetto

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

C'è stato un momento in cui lo Scudetto poteva essere deciso ancora una volta da un argentino, è successo quando Simeone ha sfiorato la rete nel finale. Grande intervento di Ochoa, pallone sul sostegno della porta e in corner. Mancavano pochi minuti al triplice fischio. Sarebbe stato il gol decisivo, quello valido per lo scudetto, ironia della sorte segnato da un argentino, un filo comune che unisce Napoli. La palla non è entrata per questione di centimetri e per il grande intervento del portiere messicano. Il Cholito ci riproverà...