Lobotka può tornare prima dalla nazionale: partita la macchina istituzionale, i dettagli

Dopo la notizia non positiva su Romelu Lukaku, Antonio Conte potrebbe riceverne un'altra, stavolta buona, dalla sosta delle nazionali. Un altro azzurro potrebbe tornare azitempo a disposizione del tecnico del Napoli in vista della sfida di domenica contro la Roma, si tratta di Stanislav Lobotka, che proprio durante la scorsa sosta per le nazionali aveva rimediato un brutto infortunio muscolare che l'ha tenuto fermo fino alla sfida con l'Inter.

Secondo quanto riportato dall'edizione online de Il Mattino, da ieri sono stati febbrili i messaggi tra il club di De Laurentiis e i vertici della nazionale slovacca. La squadra allenata da Francesco Calzona, è già sicura del secondo posto nel girone di Nations League senza alcuna possibilità di arrivare prima. Ecco che quindi è partita la macchina istituzionale per far saltare al regista slovacco la sfida di domani contro l’Estonia e riaverlo già a Castel Volturno per gli allenamenti che riprenderanno martedì pomeriggio.