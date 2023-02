Lozano a Sky: "Sì, una delle mie migliori gare col Napoli. Ma ci sono ancora 90', Eintracht forte"

Hirving Lozano, attaccante del Napoli che ha commentato ai microfoni di Sky Sport il 2-0 rifilato all'Eintracht Francoforte.

"Abbiamo fatto un grande lavoro contro una squadra molto forte. All'inizio era complicato, ma abbiamo disputato una buona partita". "Sì, penso che questa sia stata una delle mie migliori partite col Napoli. Devo lavorare tanto, tantissimo, e dobbiamo farlo tutti insieme per andare avanti in questa direzione".

Dove potete arrivare in Champions?

"Non lo so. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno, partita dopo partita. E' una squadra forte con ragazzi buoni e questo è molto positivo".

La gara di stasera chiude i conti?

"No, no. Ci sono 90 minuti e più in casa e l'Eintracht è una squadra forte".