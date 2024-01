"Ma quello è Samardzic!", il post di auguri della SSCNapoli fa impazzire i tifosi sui social

A godersi lo spettacolo però nella grafica c'è un tifoso con la maglia numero 24 che - per numero e soprattutto per look - ricorda il talento serbo

"Happy new year to everyone #FromNapoliToTheWorld", recita il post di auguri della SSCNapoli con le immagini più belle del terzo Scudetto. A godersi lo spettacolo però nella grafica c'è un tifoso con la maglia numero 24 che - per numero e soprattutto per look - a tanti tifosi che hanno commentato sembra ricordare a tutti gli effetti proprio Lazar Samardzic, obiettivo numero uno del mercato di gennaio ed ormai ad un passo dal Napoli. Una casualità, seppur molto molto particolare. Di seguito il post della SSCNapoli