Marca - James, pessimismo dall'Atletico: Real Madrid disposto a darlo al Napoli, sabato giorno chiave

L'edizione online di Marca fa il punto della situazione legata a James Rodriguez, al momento raffigurato in un labirinto tra la volontà di giocare nell'Atletico Madrid per restare nella capitale spagnola, dove s'è trovato bene nei tre anni di Real, e l'impossibilità dei Colchoneros di averlo. Dopo il 7-3 rifilato da Simeone ai suoi alla Casa Blanca, c'è pessimismo per l'arrivo del colombiano, dal momento che Florentino Perez - già prima era titubante circa la possibilità di rinforzare una diretta concorrente - avrebbe deciso di non darlo ai cugini.

RIUNIONE CHIAVE - Il quotidiano però sottolinea che il giorno-chiave sarà sabato prossimo: i dirigenti dell'Atletico torneranno a Madrid e terranno una riunione con Florentino Perez in persona per provare a dare una svolta all'affare. Ma la dirigenza rojiblanca stessa crede che sia molto complicato. Il Real Madrid - si legge - a questo punto, se l'Atletico non farà davvero un'offerta irrinunciabile, sarebbe disposto a darlo al Napoli, magari anche accettando (in parte) le condizioni che Aurelio De Laurentiis sta provando ad imporre da tempo: prestito con diritto di riscatto. D'altronde El Bandito il suo 'sì' ad Ancelotti l'avrebbe già dato.