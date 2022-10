Meret a Sky: "Siamo sulla strada giusta, l'unica possibile per fare bene. Sul rigore…”

Il portiere del Napoli, Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita del match vinto contro l’Ajax

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere del Napoli, Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita del match vinto contro l’Ajax: "È un grande momento per noi, una qualificazione per niente scontata e che abbiamo ottenuto alla grande. Sono contento per il risultato di squadra, perché siamo uniti e lottiamo l'uno per l'altro. Siamo sulla strada giusta, l'unica possibile per fare bene".

Sull'unità del gruppo: "Chi entra ha sempre dimostrato quello che deve fare. Si lavora ogni settimana per questo, anche chi gioca meno. Juan Jesus ha fatto una grande partita come tutto il reparto".

Sul rigore di Bergwijn, intuito ma non parato: "Ha calciato un gran rigore, l'ho toccato con la punta delle dita ma non è bastato. L'importante è avere vinto".

Prossimo obiettivo? "Sicuramente la prossima partita di campionato. Dobbiamo pensare partita per partita perché solo così possiamo continuare a far bene il nostro cammino".