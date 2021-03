Milan, Pioli in conferenza: "Gara complicata dal gol subito, dobbiamo recuperare gli infortunati"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro il Napoli.

Quattro sconfitte con le big, addio scudetto? “Mai pensato allo scudetto, ma la sconfitta non ci voleva, peccato non ci siamo riusciti ad allungare in classifica”.

Si poteva fare qualcosa in più? “Gara complicata ma equilibrata, l’episodio del gol ha deciso il match anche se poi abbiamo provato a riprenderla alla fine ma non ci siamo riusciti”.

Il rigore c’era? “Nella dinamica quando un giocatore anticipa l’avversario e colpisce il pallone e poi viene colpito il più delle volte fischiano un rigore. Se non l’hanno fischiato vuol dire che avevano altre idee”

Chi recupera nella prossima partita? “Ancora non lo so, speriamo nei prossimi giorni. Speriamo di recuperare qualcuno”.

Fiducioso per il futuro? “Fiducioso per tutto il nostro percorso, per quello che la squadra ha dimostrato, per le qualità tecniche e caratteriali. La squadra in una partita difficile ha provato a rimetterla in piedi. Dobbiamo mettere in campo una prestazione migliore di questa sera”.

