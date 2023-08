Napoli-Girona 1-1 (4-2 d.c.r.), le pagelle: Meret pararigori, Simeone il migliore. Ostigard, che erroraccio!

Napoli-Girona 1-1 (4-2 d.c.r.)

Gollini 6 - Esente da colpe sul gol subito, viene chiamato in causa solo su un tiro da fuori sul quale risponde presente in due tempi. Dal 60' Meret 7 - Tempo dieci minuti e deve già superarsi su un tiro da distanza ravvicinata di Almena. Sale in cattedra nei calci di rigore, neutralizzando due penalty e ipnotizzando l'avversario anche sul terzo.

Zanoli 5,5 - La gamba è già buona e grazie a quella prende diverse volte il fondo, ma sbaglia più di una scelta in fase difensiva, tentando qualche anticipo di troppo e facendosi così beffare. Dal 60' Di Lorenzo 6 - In crescita rispetto all'amichevole con l'Hatayspor, accompagna maggiormente l'azione fino a dentro l'area di rigore avversaria, come siamo abituati ormai da anni.

Ostigard 4,5 - Una cappellata clamorosa in avvio regala il vantaggio al Girona: retropassaggio senza senso e anche con sufficienza. Dal 60' Rrahmani 6 - Dal suo ingresso è lui a portare per mano la difesa, senza patemi né sbavature di alcun tipo.

Juan Jesus 5 - Sarà per i carichi di lavoro, sarà per quel problemino all'inguine che l'ha fermato a Dimaro, ma appare ancora sulle gambe e lontano dalla forma fisica che servirà per il campionato tra 17 giorni.

Obaretin 6 - Adattato ancora a sinistra per l'assenza di Mario Rui, svolge le sue mansioni con diligenza. Dal 60' Mathias Olivera 6,5 - Come al solito si propone in avanti, dando una traccia in più, specie quando Kvara ha palla e s'accentra. Preciso in fase difensiva.

Elmas 6 - Gli mancava solo il vertice basso nella sfilza di posizioni ricoperte da quand'è al Napoli. Si conferma jolly e tecnicamente superiore a quasi tutti gli altri in campo. Dal 60' Zielinski 6 - Si affianca a Raspadori nella prima pressione e riconquista più di un pallone in alto, anche se si vede che non è ancora al meglio della condizione.

Folorunsho 6,5 - Inizia male, con qualche pallone perso di troppo, ma si fa subito perdonare con un paio di folate in uno contro uno e guadagnando il rigore del pareggio. Dal 60' Anguissa 6 - Buon impatto, con lui in mediana cambia la musica, poi col passare dei minuti cala un po'. Ma siamo sicuri che sarà uno dei leader del Napoli di Garcia, ancor di più con l'allenatore del quale è un pupillo fin dai tempi di Marsiglia.

Zedadka 5 - Comincia largo a destra, poi Garcia gli cuce subito l'inedita veste di mezzala e in un ruolo non suo ci mette un po' a capire i movimenti e le mansioni da assolvere. Nella ripresa si mangia un gol praticamente già fatto. Dal 60' Kvaratskhelia 6,5 - Quando si esibisce in un doppio sombrero su Yan Couto strappa applausi scroscianti al Patini. Completa dribbling a gogo, senza farsi fermare (quasi) mai. La classe non è acqua, si dice, e la sua la noti ad ogni giocata.

Lozano 6 - Nonostante le tante voci, è tra i più brillanti di questo pre-campionato e lo conferma anche nella posizione inedita di seconda punta. In palla anche quando passa a fare l'ala sinistra, gli manca solo la precisione negli ultimi venti metri di campo. Dal 46' Lobotka 6,5 - La solita trottola in mezzo al campo. Disturba la costruzione, dà equilibrio, nessuno riesce a soffiargli mai il pallone e ne recupera una miriade. L'affaticamento muscolare dei giorni scorsi è già alle spalle.

Zerbin 5 - Corre tanto, sia quando gioca sulla corsia mancina che quando si trasferisce a destra, ma la sua gara è tutta corsa e nient'altro: non salta mai l'uomo e sbaglia un gol facile da distanza ravvicinata Dal 60' Politano 5,5 - Gioca molto largo e prova a puntare l'uomo venendo in mezzo al campo, com'è nel suo stile, ma gli mancano un po' di gamba e di precisione negli appoggi. E sbaglia anche il rigore nella lotteria finale.

Simeone 7 - Anche quand'è di spalle e non può vedere la porta, la sente come solo i veri centravanti hanno nell'indole. E segna ancora, per la terza volta in cinque giorni, stavolta da calcio di rigore con un'esecuzione perfetta. Dal 60' Raspadori 6 - Fresco di rinnovo, ha una gran voglia di dimostrare il suo valore. Si spende in tutte le fasi, ripiega addirittura fino alla sua area di rigore per aiutare i compagni.