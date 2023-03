Napoli-Lazio 0-1, le pagelle: un eurogol spezza l'equilibrio, Lobo e Anguissa imbrigliati e niente zampata

Le pagelle di Napoli-Lazio 0-1

Olivera 5,5 - Non fa rimpiangere Mario Rui, almeno nei capovolgimenti perché ha gamba per poter sdoppiarsi nelle due fasi, ma il piede non è certo lo stesso nel giro-palla forzato obbligato dalla Lazio. Perde poi un po' di lucidità alla distanza e nel finale non ne ha più (dal 94' Zedadka sv )

Di Lorenzo 6,5 - Salva sulla linea un gol praticamente fatto. Non demerita, chiudendo bene dalle sue parti, anche se in fase di spinta c'è poco spazio per lui e la squadra va velocemente su Lozano.

Zielinski 6 - Diverse giocate pregevoli, del resto per uscire dalla pressione della Lazio o per trovare un varco, servono le intuizione. Arriva spesso al limite ma anche lui stavolta manca nella giocata decisiva (dall'82' Simeone sv)

Lobotka 5,5 - Sarri non gli permette di illuminare come al solito la manovra, ingabbiandolo in costruzione con più elementi e stringendo centralmente gli esterni. Spesso deve limitarsi a dare indicazioni ai compagni, dal limite conferma di non essere un tiratore e Spalletti ne fa a meno nel finale (dall'82' Ndombele 6 - Supera un paio di volte l'uomo, crea diversi presupposti ma non arriva la zampata che porta al gol)

Anguissa 5,5 - Qualche scambio nello stretto, ad alto coefficiente di difficoltà, ma all'interno di una partita non ai suoi livelli. Merito della Lazio che chiude i varchi centralmente e lui talvolta si abbassa per favorire la costruzione o si alza ma senza grandi rifiniture (dal 70' Elmas 6 - Dà sicuramente più vivacità, da sue intuizioni nascono le migliori occasioni)

Lozano 5,5 - Diversi spunti, tanto aiuto anche difensivo, ma senza trovare il suggerimento vincente anche se non sempre per demerito suo perché all'interno dell'area non ci sono tanti compagni (dal 70' Politano 6 - Qualche buona sterzata, ma anche lui non trova l'assist decisivo per evitare la sconfitta)

Osimhen 6 - Gara complessa per il nigeriano, mai servito dai compagni in area di rigore e con poche possibilità di attaccare la profondità. Sull'unico pallone realmente giocabile è clamorosa la traversa colpita nel finale di gara.

Kvaratskhelia 6 - Tra gli ultimi a mollare, provando sempre a giocare di prima per velocizzare il fraseggio e trovare un varco nella difesa della Lazio. Quando supera l'avversario, non trova l'assist vincente. Sfortunato protagonista della respinta di testa che diventa un assist per l'eurogol di Vecino, bellissimo il cross tagliato che porta alla traversa.