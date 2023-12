Napoli-Monza 0-0, le pagelle: Zielinski indolente, Anguissa scompare. Mazzarri, ma Simeone all’84 perchè?

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE IL MONOPOLI: AZZURRINI A -5 DAI PLAY OFF Il Napoli ha battuto il Monopoli per 2-1 nella 13ª giornata del campionato Primavera 1 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli ha battuto il Monopoli per 2-1 nella 13ª giornata del campionato Primavera 1 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A CLASSIFICA - ANCHE LA LAZIO SI AVVICINA AL NAPOLI: SARRI ORA È A -1 Il Genoa ferma parzialmente la capolista, domani la Juventus può portarsi a -2 dalla vetta. Preziosa vittoria invece per la Lazio di Sarri, che ribalta il Frosinone e sale all'ottava posizione in classifica. Di seguito la... Il Genoa ferma parzialmente la capolista, domani la Juventus può portarsi a -2 dalla vetta. Preziosa vittoria invece per la Lazio di Sarri, che ribalta il Frosinone e sale all'ottava posizione in classifica. Di seguito la...