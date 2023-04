Napoli-Verona 0-0, le pagelle: solo 20' positivi con i big, la traversa di Osi fa tremare il Milan

Le pagelle di Napoli-Verona 0-0

Olivera 6 - Difficile dargli particolari colpe. Distende la falcata, ma è poco coinvolto da Lozano ed in generale dalla squadra, ma nonostante tutto arriva spesso in zone pericolose.

Juan Jesus 6 - Torna titolare e probabilmente fa le prove generali per la Champions. Nessuna sbavatura, ma chiaramente in fase di costruzione dovrà velocizzare le manovre sotto la pressione dei rossoneri.

Kim 6,5 - Arrabbiato ancora per Milano, si fa vedere diverse volte in progressione suonando la carica. Non sbaglia un intervento e difende sempre più in alto, fino alla fine,

Di Lorenzo 6,5 - Spalletti non rinuncia mai al capitano che in effetti più gioca e più sembra star bene. Preciso, applicato, si propone spesso e sfiora il gol in almeno due occasioni, la seconda nel finale dopo un bellissimo guizzo in stile San Siro.

Anguissa 5,5 - Tanti duelli, come da caratteristiche e strategia del Verona, con risultati alterni. Nella ripresa paga anche lo sforzo della gara di Milano e perde un po' di lucidità.

Demme 5,5 - Torna titolare dopo l'infortunio ed una lunga inattività, non ha chiaramente i ritmi-gara e la velocità del palleggio contro le squadre chiuse non è certo il suo punto forte. Troppo scolastico lasciando l'impostazione ai compagni (dal 65' Zielinski 6 - Sicuramente maggiore qualità, più qualità nel buttarsi anche dentro partecipando al finale positivo del Napoli)

Elmas 5,5 - Tocca tante volte il pallone, favorisce il Verona che si sistema e può far partire le pressioni. In un centrocampo inedito deve abbassarsi per fare gioco quando preferirebbe buttarsi dentro (dal 72' Lobotka 6,5 - Con lui in campo è un'altra musica. Entra e si velocizza il palleggio, riuscendo a trovare l'imbucata e ad innescare anche gli esterni)

Politano 5,5 - Inizia bene, giocando tanti palloni, ma non può crossare perché al centro non c'è Osimhen o SImeone. Paga i pochi rifornimenti, poi si rivede nella ripresa quando ha più assistenza (dall'84' Zedadka sv)

Raspadori 5 - Il Napoli non trova spazi, i rifornimenti sono scarsi e quei pochi lo trovano ovviamente in difficoltà a difendere palla. Pochi spunti degni di nota e tanti errori anche tecnici (dal 72' Osimhen 6,5 - Entra e dà un altro peso in area di rigore, anche perché basta la presenza per terrorizzare il Verona che si abbassa ulteriormente per arginarlo. Butta giù la traversa: sfiora un eurogol per pochi centimetri. Una ventina di minuti per prendere il ritmo per la gara della stagione)

Lozano 5 - Torna a sinistra dopo anni e con risultati deludenti. Quando rientra dentro al campo finisce per buttarsi nel traffico, qualche buono spunto non manca ma poi senza la giusta qualità nel passaggio (dal 64' Kvaratskhelia 6 - Qualche spunto accentrandosi, portandosi un paio di avversari dietro prima di subire puntualmente fallo)