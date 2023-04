Ndombele a carte scoperte: "Felice di aver scelto il Napoli. Futuro? Decideranno i club. I tifosi del Tottenham mi rivorrebbero"

Così parla Tanguy Ndombele ai microfoni dei francesi di So Foot del suo futuro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Non conosco il mio futuro, molti tifosi del Tottenham mi chiedono di tornare, ma sarà una decisione che prenderanno i club”. Così parla Tanguy Ndombele ai microfoni dei francesi di So Foot del suo futuro: “Non mi pesa essere in prestito, anche se a volte noi calciatori veniamo trattati come merci. Sono felice di aver scelto il Napoli, con Conte non avrei trovato spazio al Tottenham, ero ai margini della squadra.

Sul suo atteggiamento: “Svogliato? Mi danno sempre questa etichetta, sin dai tempi della scuola. Io non mi sento svogliato, ogni giorno lavoro per migliorare”.