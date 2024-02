Osimhen, perchè ha rotte più lunghe? Due colleghi 'italiani' rientrati con 24 ore d'anticipo

E dev’esserci un problema di rotte, o un equivoco di fondo, se Victor Osimhen viene atteso a Napoli per giovedì sera

E dev’esserci un problema di rotte, o un equivoco di fondo, se Victor Osimhen viene atteso a Napoli per giovedì sera, appena in tempo per salutare i compagni, eventualmente incrociarli per la seduta di allenamento di venerdì e poi decidere se ritenersi abile (e arruolabile) per la sfida con il Genoa. Sul Corriere dello Sport si affronta la questione del ritorno a Napoli, dopo la finale di coppa d’Africa giocata domenica sera e la delusione per la sconfitta con la Costa d’Avorio, di Victor Osimhen.

"Il presidente della Nigeria ha ricompensato la nazionale con una medaglia d’argento, il titolo di «Membri dell’Ordine del Niger», un pezzo di terra all’interno nella Capitale e pure un appartamento. Victor Osimhen è atteso a Capodichino per domani, ventiquattro ore dopo l’arrivo in Italia di Ademola Lookman, che l’Atalanta - pressando - ritroverà nel pomeriggio di oggi, e a trentasei ore di distanza da Samuel Chukwueze che invece viene annunciato a Milanello persino per mezzogiorno. Le vie del cielo sono infinite e quelle di Victor Osimhen sembrano misteriosamente più lunghe".