Ounas: "Spalletti ha cambiato il Napoli. Voglio restare qui e giocare ancora di più!"

Adam Ounas, in gol nella vittoria del Napoli sul campo del Legia Varsavia, è intervenuto in sala stampa al termine del match: "Il mister ci ha dato grande fiducia, ci alleniamo alla grande ed ognuno di noi si fa trovare pronto quando è chiamato in causa. Continuando così andremo lontano".

Un gol del genere si sogna da bambino? "Non ci ho pensato nemmeno, ho fatto gol e sono molto contento. Non mi interessano le cose personali, importante è che la squadra vinca"

Cosa è cambiato rispetto alla prima esperienza al Napoli? "Lo scorso anno, le gare fatte col Crotone, mi hanno fatto conoscere di più il campionato italiano. Ora che conosco meglio i miei compagni è facile giocare con loro, bisogna essere sempre determinati per far vedere al mister che c'è bisogno di tutti".

Sulla sua situazione al Napoli e sulla Coppa d'Africa "Io per il momento sono molto contento di essere al Napoli, ho il contratto e mi sento bene. Spero di rimanere ancora a lungo qua, sperando di giocare ancora di più. Coppa d'Africa? Vedremo, c'è ancora tempo, ora pensiamo al campionato".

È Spalletti o il gruppo il segreto di questo Napoli? "Penso entrambe. Il mister ci dà fiducia, non giochiamo per prendere il posto per l'altro ma per fare le cose insieme. Il mister sta dando fiducia a tutti e noi dobbiamo essergli vicini per continuare su questa strada e fare molte cose belle".