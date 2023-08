Perché il Napoli ha scelto Cajuste e chi andrà a sostituire

Jens-Lys Michel Cajuste, 24 anni domani, padre haitiano-americano e madre svedese, è il centrocampista scelto dal Napoli

Jens-Lys Michel Cajuste, 24 anni domani, padre haitiano-americano e madre svedese, è il centrocampista scelto dal Napoli per ricoprire la casella lasciata vuota da Ndombele. Il giocatore, per intenderci, di cui Garcia parlò a Dimaro "fisico ma anche di qualità" che sarà alternativa ad Anguissa che giocherà anche la Coppa d'Africa.

Alto quasi un metro e novanta, ha buona tecnica e una discreta resistenza e velocità, è considerato un mediano box-to-box capace di accelerare trasformando l'azione da difensiva in offensiva in poco tempo. Per caratteristiche potrà agire anche da mediano o vertice basso al posto di Lobotka.

Dopo quattro anni al Midtjylland si è trasferito nel 2022 al Reims, lo scorso anno ha raccolto 31 presenze in Ligue 1 con 3 gol all'attivo. Firmerà un contratto di cinque anni. Oggi le visite mediche. Sarà uno dei due colpi a centrocampo previsti: il secondo, Gabri Veiga?, verrà perfezionato solo dopo l'addio di Zielinski. Per ora, numericamente, basta Cajuste.