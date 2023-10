Politano a Sky: “Garcia? Anche io ho fatto mea culpa, serve rispetto dei ruoli! Su ADL…”

Nel post-partita di Hellas Verona-Napoli, l’esterno azzurro Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Nel post-partita di Hellas Verona-Napoli, l’esterno azzurro Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Dopo la sconfitta con la Fiorentina ci tenevamo a iniziare questo ciclo di partite nel migliore dei modi.

La presenza di De Laurentiis a Castel Volturno? Ha fatto piacere a tutti ritrovare il presidente, è sempre una figura importante per noi e siamo contenti sia del risultato che del fatto che sia stato con noi.

Dobbiamo continuare a lavorare come fatto oggi, sappiamo di essere una squadra forte, dobbiamo ritrovare compattezza a livello mentale. Dobbiamo continuare così, se lo faremo ci toglieremo tante soddisfazioni anche quest’anno.

Segnare anche al Maradona? Mi piacerebbe, ma l'importante è vincere e l’abbiamo fatto dominando dal primo minuto all’ultimo.

Garcia? Quando c'è un cambio allenatore non è mai semplice, soprattutto quando vieni da un campionato vinto dominando per tutto l'anno, non è mai semplice uscire quando ci si ritrova in difficoltà. Ci siamo compattati, anche io ho fatto "mea culpa" dopo il gesto contro la Fiorentina, la cosa più importante è avere rispetto per i ruoli. Sento una grandissima fiducia da parte del mister, sono felice che mi dia opportunità e spero di ripagare la sua fiducia in campo. Solo così si dimostra il proprio valore“.