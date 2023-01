Politano a Sky: "Mancata un po' di velocità. Spalletti? Ecco cosa ci ha detto"

"C'è tanta delusione, sapevamo di sfidare una squadra fortissima".

Come si gestisce questa prima sconfitta?

"C'è tanta delusione, sapevamo di sfidare una squadra fortissima. Dobbiamo tornare coi piedi per terra e pedalare, da domenica dobbiamo assolutamente tornare a vincere".

Cosa non siete riusciti a mettere in pratica?

"Avevamo provato in settimana schemi per creare superiorità numerica sulle fasce, ma il giropalla lento non ci ha permesso di fare ciò che avevamo provato e poi l'Inter s'è difesa bene".