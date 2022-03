Politano alla Rai: "Sconfitta che fa male, ma ci crediamo ancora. Spero che il pubblico faccia lo stesso"

“Abbiamo sbagliato parecchio negli ultimi 20-25 metri, il Milan è stato bravo a sfruttare le occasioni".

Intervistato da Rai Sport, l’attaccante del Napoli Matteo Politano ha analizzato il ko subito stasera in casa contro il Milan: “Abbiamo sbagliato parecchio negli ultimi 20-25 metri, il Milan è stato bravo a sfruttare le occasioni. Stasera era una chance importante per noi, è una sconfitta che fa male, ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare con il piglio giusto. Purtroppo quando ti abbassi non è facile contenere gli attaccanti del Milan e ripartire. Non siamo più riusciti ad accorciare sui loro centrocampisti”.

Ritiene che questo ko possa pregiudicare la corsa Scudetto?

“Io ci credo, la squadra ci crede e il pubblico spero faccia altrettanto. Abbiamo partite difficili, la prossima ne abbiamo una difficile a Verona, dobbiamo pensare a noi stessi e a fare più punti possibile. Il Milan è un’avversaria forte, viene sempre davanti con i centrocampisti e con i difensori, siamo andati un po’ in difficoltà”.