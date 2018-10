Rai - Cavani, ADL prepara un'offerta per convincerlo: ingaggio spalmato e sponsor per supportare l'investimento, i dettagli

L'estate scorsa il possibile ritorno di Cavani a Napoli fu soltanto un sogno di mezza estate, ma le cose potrebbero cambiare: come svelato da Ciro Venerato ai microfoni della Domenica Sportiva, al Matador restano soltanto due anni di contratto e non sono arrivate proposte di rinnovo. A Napoli ritroverebbe i figli ed ecco perchè De Laurentiis potrebbe pensare ad un'offerta importante: contratto quadriennale e tetto ingaggio del club da sforare per arrivare a 7mln all'anno, con bonus legati allo Scudetto ed una serie di sponsor disposti ad investire per il ritorno di Cavani. L'ultima parola, però, spetterebbe soltanto al giocatore.