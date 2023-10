Raspadori a Dazn: "Ho sempre giocato al centro, ma posso giocare anche largo. Vi spiego l'esultanza"

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, autore del gol del pareggio definitivo contro il Milan, a fine partita è intervenuto al microfono di Dazn.

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, autore del gol del pareggio definitivo contro il Milan, a fine partita è intervenuto al microfono di Dazn: "Ho fatto diverse volte l'ala destra, sia al Sassuolo che qui, e per caratteristiche posso farlo. Ma io mi sento un attaccante, ho sempre giocato al centro, fin dalle giovanili. Ma per le mie caratteristiche posso ricoprire anche altri ruoli in attacco".

Com'è nata l'esultanza del tiro da golf?

"E' una cosa nata nelle ultime settimane perché all'interno dello spogliatoio abbiamo preso un piccolo tappeto d'erba sintetica per giocare a mini-golf, facciamo delle sfide io e Demme, gioca anche altri e ci divertiamo".