Retroscena ADL, discorso alla squadra: "Ci è riuscito tutto male, serata storta ma ripartiamo!"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcuni virgolettati del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, un discorso fatto a caldo dal patron negli spogliatoi subito dopo la sconfitta contro il Milan: "È andata così, ci è riuscito tutto male. È stata una serata storta, una seduta sbagliata. Derubriachiamolo in allenamento, come quando tornaste dal ritiro in Turchia".